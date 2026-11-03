Захарова заявила о многочисленных пыточных на Украине Захарова связала пыточные на Украине с сохранением власти Зеленского

Москва3 ноя Вести.На Украине существует множество мест, где людей подвергают пыткам. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

Ранее украинские СМИ сообщили, что там удерживают около 40 человек. После появления публикаций местные жители собрались у здания, где позднее произошли столкновение и стрельба.

Таких пыточных на Украине много. Именно на них и держится власть [главы киевского режима Владимира] Зеленского сказала Захарова

Представитель пророссийского подполья также заявил, что число удерживаемых могло составлять около 45 человек. По его словам, у мужчин были следы побоев. Кроме того, их пытались тайно вывести из дома по одному через задний выход.