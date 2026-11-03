Захарова поиронизировала над действием закона о языке на Украине

Захарова с иронией прокомментировала видео протестов в Киевской области Захарова поиронизировала над действием закона о языке на Украине

Москва3 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале снятое у неофициальной тюрьмы в Киевской области видео, на котором все участники событий, включая представителей власти, кричат или разговаривают на по-русски.

Дипломат напомнила о введенном на Украине законе о языке.

Закон о языке на Украине работает в полную мощь. Слухайте, громадяни (Слушайте, граждане - прим. ред.) написала Захарова

Она также поинтересовалась на какие суммы могут быть оштрафованы глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинский подросток за общение на русском языке, а также СМИ, транслировавшие это.

Ранее сообщалось, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. Командующий нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военных, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.

После огласки ситуации у дома собралась толпа. Люди скандировали "позор" и снимали происходящее на камеры. Со временем акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими.