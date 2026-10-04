Москва4 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны, закрывая глаза на дискриминацию русских и русскоязычных граждан Украины, фактически поощряют безнаказанность киевского режима. Свое мнение дипломат высказала в Telegram-канале, комментируя фрагмент интервью, данного иноагентом Юрием Дудем.

Потакание со стороны европейцев и игнорирование ими дискриминации этнических русских и русскоязычных граждан Украины уже приучили киевский режим к полной безнаказанности и пренебрежению как основным законом страны, так и многочисленными международными обязательствами написала Захарова

Представитель МИД РФ также обратила внимание на интервью иноагента Ильи Новикова (внесен в список террористов и экстремистов) Юрию Дудю (признан иноагентом в РФ), назвав его беседой двух "статусных" людей, которые обсуждали использование русского языка на Украине.

Беседа двух статусных людей: объявленного в розыск предателя и террориста Новикова, принявшего гражданство Украины, и обитающего в Испании экстремиста и иноагента Дудя, в этом интервью рассказавшего о том, сколько его налогов идет через испанскую корону на поддержку киевского режима подчеркнула дипломат

После госпереворота на Украине в 2014 году власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который подразумевает использование украинского во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины одобрил законопроект о нацменьшинствах, ужесточающий ограничения на использование русского языка, тогда как языки других национальных меньшинств получают серьезные поблажки.