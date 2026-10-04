Москва4 окт Вести.Бывший адвокат Илья Новиков (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) – предатель России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала его интервью экстремисту и иноагенту Юрию Дудю "беседой двух статусных людей".

Объявленного в розыск предателя и террориста Новикова, принявшего гражданство Украины, и обитающего в Испании экстремиста и иноагента Дудя написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее Захарова заявила, что европейские страны, закрывая глаза на дискриминацию русских и русскоязычных граждан Украины, фактически поощряют безнаказанность киевского режима.