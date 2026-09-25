Москва25 сенВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский является авантюристом-преступником, который считает себя исключительным. Таких персонажей в истории называют "бесславными ублюдками". Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.
Я это точно знаю на историческом опыте. Очень многих аналогичных авантюристов-преступников, тех, кто считал себя исключительными, кто полагал, что им положено все. Знаете, как таких называют? Бесславный ублюдоксказала Захарова
Ранее она заявила, что Зеленский демонстрирует черты диктатора, против которых выступают западные страны.