Москва25 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский является авантюристом-преступником, который считает себя исключительным. Таких персонажей в истории называют "бесславными ублюдками". Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Я это точно знаю на историческом опыте. Очень многих аналогичных авантюристов-преступников, тех, кто считал себя исключительными, кто полагал, что им положено все. Знаете, как таких называют? Бесславный ублюдок сказала Захарова

Ранее она заявила, что Зеленский демонстрирует черты диктатора, против которых выступают западные страны.