Москва24 сен Вести.

Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует черты диктатора, против которых выступают западные страны. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала ответ Зеленского на вопрос о возможной поездке в Москву для переговоров. Он заявил, что приедет "на ракете".

Захарова отметила, что подобное поведение, по ее мнению, не соответствует заявлениям о готовности к мирному диалогу. Она также подчеркнула, что Зеленский оказался не тем политиком, на которого изначально рассчитывали его западные партнеры.

Вы представляете, человек…, которого западники рекрутировали под видом того, что делают на него ставку для того, чтобы Украина, как они говорили, была процветающей, демократичной, стремящейся в будущее. И вот в результате не только воспитали монстра... сказала представитель МИД РФ

Захарова заявила, что поведение Зеленского во время его появления в Организации Объединенных Наций напомнило ей действия тех диктаторов, против которых выступают западные государства.

То, что это уже расчеловеченный персонаж, я думаю, было видно всем. Бесконечно шмыгающий носом, понятно тоже, по каким причинам. Очевидно, что принимаются запрещенные препараты. Понятно, что обсценная лексика в отсутствии аргументации подытожила Захарова

Она также заметила, что на Украине людей, говорящих по-русски, задерживают. При этом Зеленский ответил журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову на русском языке.