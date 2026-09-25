Захарова заявила, что комментировать слова русофоба Сикорского – себя не уважать Захарова: комментировать слова русофоба Сикорского – себя не уважать

Москва25 сен Вести.Комментировать заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского – себя не уважать. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментировать серьезно, полноформатно Сикорского просто действительно, на мой взгляд, себя не уважать. Человек, который занимает позицию главы внешнеполитической службы буквально растоптал и уничтожил дипломатию как профессию в Польше, он вовлечен и он связан с определенными силами той самой частью, так сказать, мировой закулисы, которая страдает русофобией головного мозга, страдает давно, и, видимо, я так понимаю, неизлечимо. Вы знаете, кто является женой Сикорского – госпожа Эпплбаум ... Связана теснейшим образом с Соединенными Штатами Америки. Та истерика, которую мы слышим от Сикорского, она говорит сама за себя сказала дипломат

Ранее Захарова заявила, что Сикорский дискредитировал себя и страну, поэтому комментировать его заявление о возможном исключении России из ООН – вряд ли достойное занятие.