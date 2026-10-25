Захарова: европейцам следует научиться говорить для участия в диалоге по Украине Захарова: европейцам нужно прекратить русофобскую брань и сочинение фейков

Москва25 окт Вести.Прежде чем участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, европейцам следует "научиться пользоваться речевым аппаратом по назначению", прекратить русофобскую брань и отказаться от распространения фейков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва, в свою очередь, всегда готова участвовать в переговорах различных форматах. Даже, когда очевидна их бесплодность​​​. Российская сторона старается использовать любую возможность для диалога, а также избегать обвинений в срыве таких возможностей, отметила дипломат в эфире программы "Право знать".

Поэтому вопрос только в одном. Когда они (европейцы – прим. ред.) перестанут использовать свой речевой аппарат не по назначению, и когда они начнут использовать микрофон по его прямому назначению, вот тогда, наверное, можно будет и приступить к неким, да, не знаю, называйте, как хотите, разговорам, контактам и так далее сказала Захарова

По ее словам, сейчас европейцы используют речевой аппарат не для разговора, а "националистической, неонацистской, русофобской бранью", распространения "чудовищных небылиц" и "чтобы плеваться".

Ранее Захарова отмечала, что РФ ведет диалог с теми, кто приходит с уважением, а не прибегает к давлению и фейкам.