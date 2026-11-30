Лавров: готовы принять представителей Европы в Москве для консультаций Лавров заявил о готовности принять представителей Европы в Москве

Москва30 ноя Вести.Москва готова принять представителей европейских государств для консультаций, однако диалог должен быть профессиональным и нацеленным на устранение первопричин украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для газеты "Ведомости".

По словам министра, российская сторона хочет внести ясность в вопрос о том, с какими позициями европейцы просятся на переговоры.

С учетом всех упомянутых факторов мы и хотим внести ясность в вопрос о том, с какими позициями на этот раз европейцы просятся на переговоры, извлекли ли они уроки из вреда своей украинской политики последних десятилетий. Готовы принять их представителей в Москве для консультаций написал Лавров

Министр подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога как базового элемента дипломатии. Однако для устойчивого урегулирования украинской ситуации необходимо искоренить первопричины кризиса.

От диалога – базового элемента дипломатии – мы не отказываемся, но он должен быть профессиональным, нацеленным на устойчивое урегулирование украинской ситуации путем искоренения первопричин кризиса. Безопасность России на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей должны быть надежно обеспечены, а угроза, исходящая от киевского режима и его западных кураторов, устранена пояснил глава внешнеполитического ведомства

По словам Лаврова, чем раньше в Европе "это осознают, тем будет лучше".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что европейцы отозвались на приглашение в Москву, но ясности не внесли.