Лавров: необходимо устранить угрозу, исходящую от Киева и его кураторов

Лавров отметил, что исходящая от киевского режима угроза должна быть устранена Лавров: необходимо устранить угрозу, исходящую от Киева и его кураторов

Москва30 ноя Вести.Необходимо устранить угрозу, которая исходит от киевского режима и его западных кураторов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты "Ведомости".

Он подчеркнул, что Москва не отказывается от профессионального диалога, нацеленного на устранение первопричин кризиса.

Безопасность России на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей должны быть надежно обеспечены, а угроза, исходящая от киевского режима и его западных кураторов, – устранена. Чем раньше это наконец осознают в Европе, тем будет лучше написал глава МИД РФ

Он отметил, что Россия готова принять представителей европейских государств для консультаций. По словам министра, Москва хочет внести ясность в вопрос о том, с какими позициями европейцы просятся на переговоры.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что европейцы заявили о нежелании проводить переговоры с российской стороной в двустороннем формате.