Лавров указал, что ЕС намерен исключить РФ из архитектуры безопасности Лавров: Европа стремится исключить РФ из архитектуры безопасности

Москва30 ноя Вести.Европейский союз (ЕС) стремится исключить Москву из процесса формирования европейской архитектуры безопасности. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты "Ведомости".

Он подчеркнул, что российская сторона не отказывается от диалога, но он должен быть профессиональным, нацеленным на устойчивое урегулирование украинского конфликта.

Примечательно, что в ЕС продолжают настаивать на исключении России из процессов формирования системы региональной безопасности заявил глава МИД РФ

Ранее он отметил, что Россия имеет свой документ, который описывает, как должна выглядеть новая архитектура безопасности в Евразии. Министр выразил надежду, что администрация президента США продолжит диалог с Россией о достижении честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться.