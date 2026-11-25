Лавров: сначала нужно понять, какую роль Европа собирается играть на переговорах Лавров: Россия сначала намерена выяснить роль Европы в переговорах

Москва25 ноя Вести.Россия намерена сначала разобраться, какую роль Европа собирается играть в переговорах по архитектуре безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий дипломатических ведомств России и Белоруссии в Гомеле.

По словам министра, в Брюсселе заявляли о некой согласованной европейской команде — изначально речь шла о "пятерке" в составе Франции, Германии, Британии, Италии и Польши, однако с учетом представителей ЕС и НАТО получается уже "семерка". Как отметил Лавров, эту группу публично предлагают внедрить в переговорный процесс, который возобновился с участием России, США и Украины в Абу-Даби.

Мы исходим из того, что мы сначала должны понять, какую роль Европа собирается играть на переговорах сказал министр

Ранее представитель посольства Франции в России заявил, что Париж готов к переговорам в Москве при участии Европы в диалоге по Украине