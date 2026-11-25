Франция готова к переговорам в Москве при участии Европы в диалоге по Украине

Париж назвал условие для переговоров в Москве Франция готова к переговорам в Москве при участии Европы в диалоге по Украине

Москва25 ноя Вести.Франция готова принять приглашение в Москву для переговоров, но только при условии полноценного участия Европы в обсуждении украинского урегулирования. Об этом сообщил РБК представитель посольства Франции в России.

Президент РФ Владимир Путин после трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом сообщил, что европейцам по дипломатическим каналам направлено предложение приехать в Москву и представить свою позицию по архитектуре безопасности в Европе.

Как уже заявили в Елисейском дворце, есть условие: мы должны получить подтверждение того, что Европа получит полноценное место за столом переговоров по урегулированию на Украине сказал он

Дата и детали возможного визита "евротройки" в Москву пока не определены.

В посольстве считают само приглашение обнадеживающим сигналом, поскольку, по оценке французской стороны, ранее Россия предпочитала обсуждать урегулирование только с США. Представитель дипмиссии подчеркнул, что именно Европа должна играть ключевую роль в вопросах будущей архитектуры безопасности, санкций, восстановления Украины и замороженных российских активов.

Собеседник РБК отметил, что в Европе усиливается стремление участвовать в переговорах с Россией, хотя единой позиции пока нет. По его словам, для достижения мира необходимо говорить со всеми сторонами.

Также в посольстве заявили, что Франция продолжит выдавать визы россиянам. При этом Париж согласует визовую политику с Брюсселем, поэтому выдача долгосрочных мультивиз стала более ограниченной. Полный запрет на визы Франция не поддерживает.

В дипмиссии добавили, что ограничения не считают необратимыми: санкции являются инструментом давления, и вопрос об их снятии может возникнуть при продвижении к миру на Украине. Сейчас, подчеркнул собеседник, стороны еще не достигли этой точки.