AFP: представители стран ЕС приедут в Москву при гарантии участия в переговорах

Франция озвучила условие для поездки делегации ЕС в Москву на переговоры AFP: представители стран ЕС приедут в Москву при гарантии участия в переговорах

Москва21 ноя Вести.Власти Франции назвали условие, при котором делегация представителей Европейского союза (ЕС) готова отправиться в Москву на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Как заявили в Елисейском дворце, европейцы поедут в Россию, только если им будет гарантировано полноправное участие в переговорном процессе, сообщает агентство AFP.

Наше предложение состоит в том, чтобы открытие или формализация этого российско-европейского диалога ясно демонстрировали, что европейцы теперь в полной мере участвуют в переговорах и активно вовлекаются в следующий раунд с США и Украиной сказал представитель Елисейского дворца

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином рассказал, что европейцам по дипломатическим каналам направлено предложение приехать в Москву и представить свою позицию по архитектуре безопасности в Европе.

Некоторые европейские политики позитивно отреагировали на приглашение Путина. Так, глава минобороны Германии Борис Писториус призвал европейских лидеров не отказываться от возможности посетить Москву.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении европейских стран начать переговоры с Москвой по мирному урегулированию конфликта на Украине.