Евросоюз хочет участия в переговорах по Украине стран "европятерки" Кошта: в состав переговорной группы по Украине вошла "коалиция желающих"

Москва13 ноя Вести.Лидеры ЕС хотят, чтобы европейская сторона на переговорах по Украине была представлена институтами Евросоюза и странами "европятерки" (Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания), входящей в так называемую "коалицию желающих". Такое заявление сделал глава Евросовета Антониу Кошта.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Дублине.

Сегодня лидеры договорились, что европейскую сторону на переговорах по установлению мира на Украине будут представлять институты Европейского союза и страны E5, входящие в "коалицию желающих" заявил Кошта

Ранее о том, что лидеры стран ЕС утвердили состав группы для переговоров с представителями России, сообщило Agence France-Presse (AFP). Как пояснил европейский источник агентства, фактически согласованный состав переговорщиков полностью дублирует группу дипломатов, которая посетила консультации в Абу-Даби.