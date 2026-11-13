Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять стран

Мерц назвал страны, которые могут представлять Европу на переговорах с РФ Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять стран

Москва13 ноя Вести.Европу на мирных переговорах по украинскому урегулированию могут представлять пять стран. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, речь идет о Германии, а также Великобритании, Франции, Италии и Польше.

У нас уже есть проверенный формат Е3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран - Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше цитирует его The Kyiv Independent

Германский канцлер также утверждает, что диалог зашел в "дипломатический тупик", однако Россия все равно готова к разговору с ЕС. Также как Берлин готов к контактам с Москвой.