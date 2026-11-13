В правительстве Германии подтвердили готовность к контактам с Россией Представитель кабмина ФРГ Корнелиус допустил встречу Мерца и Путина

Москва13 ноя Вести.Власти ФРГ готовы к контактам с Россией, заявил представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус, слова которого приводит телеканал RT.

Корнелиус отметил, что после трехсторонних консультаций по Украине в Абу-Даби США и европейские государства согласовали общие подходы к дальнейшему обсуждению путей урегулирования.

Эти договоренности могут стать отправной точкой для будущих контактов канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента России Владимира Путина, считает Корнелиус.

Представитель немецкого кабмина уточнил, что согласованные Вашингтоном и европейскими столицами принципы затрагивают условия урегулирования конфликта на Украине, а также вопросы безопасности в Европе и на всем трансатлантическом пространстве. При этом Москва в их согласовании пока не участвовала, говорится в статье.

8 ноября Мерц заявил, что не будет уклоняться от разговора с российским лидером, если тот приедет в Соединенные Штаты на декабрьский саммит "Группы двадцати" (G20).

В конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к телефонному разговору как с Фридрихом Мерцем, так и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Комментируя возможность поездки главы государства на саммит в Майами 14–15 декабря, Песков призвал не забегать далеко вперед.