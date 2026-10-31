Вадефуль ушел от вопроса о возможности телефонного разговора Мерца и Путина

Вадефуль не раскрыл планы Мерца по поводу звонка Путину Вадефуль ушел от вопроса о возможности телефонного разговора Мерца и Путина

Москва31 окт Вести.Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль не стал отвечать на вопрос, собирается ли канцлер ФРГ Фридрих Мерц провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

На соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости о вероятности таких переговоров глава немецкого внешнеполитического ведомства ответил молчанием.

30 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин готов к телефонной беседе как с Мерцем, так и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

4 октября Мерц обратился к президенту РФ и заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию на Украине при соблюдении ряда условий. В частности, немецкий канцлер настаивает на прекращении ударов по объектам инфраструктуры в период подготовки Украины к зиме.