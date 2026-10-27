Песков предложил Reuters ответить на вопрос о контактах Путина и Макрона Песков переадресовал Reuters вопрос о контактах Путина и Макрона

Москва27 окт Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможном телефонном разговоре Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, который якобы состоялся летом.

Представитель Кремля рекомендовал обратиться с этим вопросом к агентству Reuters, первым распространившему сведения о предполагаемых переговорах лидеров.

Это вы у Reuters спрашивайте, откуда они это взяли сказал Дмитрий Песков

Еще в июле в интервью швейцарскому изданию Weltwoche Песков сказал, что Макрон, несмотря на многочисленные обещания позвонить Владимиру Путину, так этого и не сделал​​​.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Макрон уже не в первый раз делает заявления о том, что обязательно свяжется с Владимиром Путиным в течение нескольких недель, но это все несерьезно, так как это - микрофонная дипломатия и работа на публику, которая никогда ни к чему хорошему не приводила.