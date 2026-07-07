Макрон не звонил в Москву, несмотря на обещания Песков: Макрон не звонил в Москву, несмотря на обещания

Москва7 июл Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон не звонил в Москву, несмотря на многочисленные обещания позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью швейцарскому изданию Weltwoche Песков сказал, что Эммануэль Макрон, несмотря на многочисленные обещания позвонить Владимиру Путину, так этого и не сделал​​​.

Мы продолжим оставаться открытыми к диалогу и продолжим ждать того, как президент Франции, тысячу раз пообещав позвонить президенту Путину, все-таки возьмет трубку и сделает это заявил пресс-секретарь президента РФ

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Макрон уже не в первый раз делает заявления о том, что обязательно свяжется с Владимиром Путиным в течение нескольких недель, но это все несерьезно, так как это - микрофонная дипломатия и работа на публику, которая никогда ни к чему хорошему не приводила.