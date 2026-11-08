Москва8 нояВести.Не стоит делать преждевременных выводов о возможной поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом Павлу Зарубину в интервью для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, может ли Путин воспользоваться приглашением на саммит после предполагаемой встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне, Песков отметил, что пока рано обсуждать такой сценарий.
Я бы не забегал так далеко. Мы знаем, что всегда такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемамизаявил пресс-секретарь
Он напомнил, что во время трехсторонних переговоров в Женеве по урегулированию украинского конфликта российская делегация добиралась до города на самолете девять часов, несмотря на сравнительно небольшое расстояние.
По словам Пескова, при планировании подобных визитов необходимо учитывать множество нюансов.