Москва16 сенВести.Около 10 стран с разных континентов предложили стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая площадка определена. Точно нейтральнаяговорится в материале ТАСС
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, который был посвящен украинскому кризису и юридической агрессии Запада, заявил, что Россия никогда не меняла своей позиции на переговорах по конфликту на Украине.
Дипломат подчеркнул, что Москва готова в рамках этой позиции искать разумные компромиссы. Однако принципиально Россия не меняла задачи, которые ставила перед собой изначально: обеспечить безопасность страны и законные права русских и русскоязычных людей, а также не допустить появления НАТО на границах государства.