ТАСС: около 10 стран предложили стать площадкой для переговоров по Украине

Источник ТАСС: место для переговоров по Украине должно быть нейтральным ТАСС: около 10 стран предложили стать площадкой для переговоров по Украине

Москва16 сен Вести.Около 10 стран с разных континентов предложили стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая площадка определена. Точно нейтральная говорится в материале ТАСС

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, который был посвящен украинскому кризису и юридической агрессии Запада, заявил, что Россия никогда не меняла своей позиции на переговорах по конфликту на Украине.

Дипломат подчеркнул, что Москва готова в рамках этой позиции искать разумные компромиссы. Однако принципиально Россия не меняла задачи, которые ставила перед собой изначально: обеспечить безопасность страны и законные права русских и русскоязычных людей, а также не допустить появления НАТО на границах государства.