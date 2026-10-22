Москва22 окт Вести.К профессиональным качествам канцлера ФРГ Фридриха Мерца есть вопросы, если он считает, что мир на Украине возможен только в случае капитуляции России. Об этом на ХIX Веронском Евразийском экономическом форуме заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат напомнил, что всегда нужно искать компромисс. И в позиции РФ по Украине он тоже содержится.

А если он (Мерц. – Прим. ред.) считает, что мир может быть установлен только на условиях, которые сформулировал сам Запад, на основе ультиматума, который сформулировал Запад в отношении России, то это означает, что он исходит из того, что условием мира является капитуляция России. Если он считает это возможным, то у меня возникает вопрос его профессионального соответствия добавил Грушко

Ранее Мерц заявил, что при каждой встрече убеждает президента США Дональда Трампа продолжать поддерживать Украину. Одновременно с этим канцлер признал, что европейские страны сейчас занимаются реформой собственной оборонной системы, чтобы стать более независимыми.