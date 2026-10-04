Дмитриев: Мерц хочет, чтобы немцы больше работали во благо Украины Дмитриев: Мерц хочет заставить немцев больше работать во благо Украины

Москва4 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет, чтобы немцы перестали лениться и начали больше работать во благо Украины, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Разжигатель войны Мерц просто хочет, чтобы немцы перестали лениться, больше работали ради Украины и делили с Украиной свои социальные блага - и все это ради того, чтобы усугубить войну, а не пытаться добиться мира написал он на своей странице в соцсети Х

Так он прокомментировал пост сопредседателя "Альтернатива для Германии" Алисы Вайдель, заявившей о растущем недовольстве немцев миллиардными вливаниями Германии в Киев. Дмитриев напомнил, что Мерца поддерживают лишь 10% немцев.

Сегодня Фридрих Мерц заявил, что не разделяет мнение тех своих граждан, кто выступает против поддержки Украины. По его словам, он знает о результатах соответствующих соцопросов и серьезно относится к ним, однако продолжает настаивать на всесторонней помощи киевскому режиму.