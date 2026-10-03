Дмитриев: Мерца поддерживают лишь 10% немцев, он скоро уйдет в отставку Глава РФПИ Дмитриев: 90% немцев видят, как Мерц рушит Германию

Москва3 окт Вести.Глава российского фонда прямых инвестиций РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказал мнение о ситуации в Германии. По его словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, располагая лишь 10% поддержки, ведет страну к разрушению, и это осознают почти все жители страны. Свою точку зрения Дмитриев изложил в соцсети Х.

90% немцев понимают, что Мерц, имея всего 10% поддержки, разрушает Германию милитаризмом, миграцией, провалами в энергетике, отказом изменить свой провальный курс. Он скоро уйдет в отставку, и вам следует превратить MSC (Мюнхенскую конференцию по безопасности - прим. ред.) из вотчины НАТО в настоящую платформу мира написал Дмитриев

Так он откликнулся на комментарий, размещенный под его собственной публикацией с критикой курса германского канцлера.

Реплика появилась под одним из предыдущих постов спецпредставителя президента РФ, где он давал оценку правлению Мерца. "Мерц вносит разлад в жизнь Германии и западной цивилизации своими постоянными промахами и посредственными тупиковыми клише".

Накануне издание Politico написало со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС, что партнеры Германии по Евросоюзу (ЕС) начали готовить планы на случай отставки Мерца.