Москва4 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не разделяет мнение тех граждан ФРГ, которые выступают против оказания дальнейшей поддержки Украине. Об этом он сообщил в ходе визита в Киев, передает агентство DPA.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что знает о результатах соответствующих соцопросов и серьезно относится к ним, однако продолжает настаивать на всесторонней помощи Киеву. Из-за такой позиции оппоненты называют Мерца "канцлером Украины" и обвиняют в ведении курса на эскалацию.

По данным опроса группы Wahlen для телеканала ZDF, популярность идеи усиления военной помощи Украине среди немцев снизилась с 43% в феврале до 32% в июне, в то время как доля сторонников сокращения поддержки выросла с 24% до 31%.