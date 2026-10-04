Мерц приехал в Киев с необъявленным визитом

Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев Мерц приехал в Киев с необъявленным визитом

Москва4 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц утром в воскресенье прибыл на поезде в Киев с необъявленным визитом, пишет агентство Reuters.

Мерц неожиданно прибыл в Киев утром в воскресенье​​​. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и экономическая делегация говорится в сообщении

Агентство выложило фото встречи на вокзале Мерца и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По данным Reuters, Мерц объявит о пакете мер, включая 1 миллиард евро военной помощи и 350 миллионов евро на ремонт энергообъектов. Также ожидается, что будет заключено соглашение о совместном производстве беспилотников.

В субботу МИД России повторно предостерег иностранцев и дипломатов от пребывания на Украине и поездок на ее территорию, отметив, что ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует предупреждение.