МИД РФ: остающимся в Киеве иностранцам грозит смертельная опасность В МИД РФ повторно предостерегли иностранцев от пребывания на Украине

Москва3 окт Вести.В МИД России заявили о повторном предостережении иностранцев и дипломатов от нахождения в Киеве и вблизи объектов военного назначения на Украине. Соответствующее сообщение размещено на сайте министерства.

В заявлении сказано, что в ответ на действия украинских военных против мирного населения и гражданской инфраструктуры РФ российская армия продолжает системно наносить последовательные удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах.

В материале напомнили, что Россия уже призывала находящихся в Киеве иностранных граждан и дипломатов покинуть город и Украину, а жителей страны – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Вместе с тем указано, что "не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности". По сообщению МИД РФ, в Киеве продолжают работать многие посольства, также на Украину ездят официальные лица из других стран.

МИД России повторно предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от пребывания на Украине и поездок на ее территорию. Ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение заявили в министерстве

Ранее в МИД России прокомментировали военные учения с участием Японии.