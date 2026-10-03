ВС РФ продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве МИД РФ: российские войска продолжат бить по военным объектам в Киеве

Москва3 окт Вести.Министерство иностранных дел РФ в предупреждении к иностранцам и дипломатам отметило, что российские войска продолжат наносить удары возмездия по Украине.

Как отметили в МИД, российские военные системно наносят последовательные удары по военным объектам в Киеве и других городах.

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия говорится в заявлении на сайте ведомства

В МИД напомнили, что не раз заблаговременно призывали иностранцев и дипломатов покинуть Киев и отказаться от посещения Украины, а жителей страны – не приближаться к военным и административным объектам.

Констатируем, что не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности указали в российском внешнеполитическом ведомстве

В частности, в мае Россия предупреждала США о необходимости эвакуации американского посольства в Киеве.

В пятницу газета The Guardian писала, что западные страны готовят перенос своих посольств из Киева во Львов и Польшу, но публично заявляют о планах продолжать работу в украинской столице.