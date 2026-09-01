МИД РФ: рекомендации иностранцам об эвакуации из Киева сохраняются

МИД России порекомендовал дипкорпусу и иностранцам эвакуироваться из Киева МИД РФ: рекомендации иностранцам об эвакуации из Киева сохраняются

Москва1 сен Вести.Рекомендация МИД России всему дипкорпусу и иностранным гражданам в Киеве актуальна и сохраняется. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что эвакуация вызвана переходом Вооруженных сил России (ВС РФ) к систематическому и последовательному нанесению ударов по военной инфраструктуре Украины.

Сохраняет актуальность рекомендация Министерства иностранных дел России - всему дипломатическому корпусу, иностранным гражданам в Киеве эвакуироваться сказала Захарова в ходе брифинга

25 мая МИД России выпустил заявление, в котором предупредил об ударах Вооруженными силами Российской Федерации как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве. Иностранным гражданам рекомендуется покинуть украинскую столицу, а киевлянам – находиться подальше от военных объектов.