Москва1 сенВести.Рекомендация МИД России всему дипкорпусу и иностранным гражданам в Киеве актуальна и сохраняется. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она напомнила, что эвакуация вызвана переходом Вооруженных сил России (ВС РФ) к систематическому и последовательному нанесению ударов по военной инфраструктуре Украины.
Сохраняет актуальность рекомендация Министерства иностранных дел России - всему дипломатическому корпусу, иностранным гражданам в Киеве эвакуироватьсясказала Захарова в ходе брифинга
25 мая МИД России выпустил заявление, в котором предупредил об ударах Вооруженными силами Российской Федерации как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве. Иностранным гражданам рекомендуется покинуть украинскую столицу, а киевлянам – находиться подальше от военных объектов.