Дипмиссии западных стран могут эвакуировать из Киева во Львов или Польшу

The Guardian: западные посольства готовят перенос из Киева во Львов и Польшу Дипмиссии западных стран могут эвакуировать из Киева во Львов или Польшу

Москва2 окт Вести.Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в украинской столице. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

В качестве альтернативных мест для размещения дипломатических миссий рассматриваются Львов или восточные регионы Польши. При этом публично представители западных государств заявляют о планах продолжать работу в Киеве.

Мэр города Виталий Кличко охарактеризовал текущую обстановку как крайне напряженную, признав, что поддерживать видимость мирной жизни в столице больше невозможно. Ситуацию осложняет отток населения из города из-за транспортного коллапса, вызванного ударами ВС РФ по мостам через Днепр.