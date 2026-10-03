Москва3 октВести.Киев вступает в самый сложный этап конфликта из-за интенсивных ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Уточняется, что после усиления российских ударов украинцы почувствовали трудности, с которыми раньше не сталкивались.
Киев вступает в самый сложный период с первых дней конфликта: усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь в столицеговорится в материале
Накануне мэр украинской столицы Кличко заявил об "очень драматичной" ситуации в Киеве. Он подчеркнул, что город потерял возможность существовать и осуществлять жизнеобеспечение людей в привычном режиме.
Ранее издание написало, что страны Запада разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева.