СМИ сообщили о самом сложном этапе конфликта для Киева из-за ударов ВС РФ Guardian: Киев столкнулся с тяжелейшим этапом конфликта

Москва3 окт Вести.Киев вступает в самый сложный этап конфликта из-за интенсивных ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Уточняется, что после усиления российских ударов украинцы почувствовали трудности, с которыми раньше не сталкивались.

Киев вступает в самый сложный период с первых дней конфликта: усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь в столице говорится в материале

Накануне мэр украинской столицы Кличко заявил об "очень драматичной" ситуации в Киеве. Он подчеркнул, что город потерял возможность существовать и осуществлять жизнеобеспечение людей в привычном режиме.

Ранее издание написало, что страны Запада разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева.