Киев вывозит архивы и имущество из Краматорска в Закарпатье

Чиновники Краматорска готовятся к переезду на границу со Словакией Киев вывозит архивы и имущество из Краматорска в Закарпатье

Москва15 авг Вести.Из Краматорска продолжается вывоз архивов и материальных средств на запад Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Эвакуация документов и имущества проводится в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области.

Перечин находится примерно в четырех сотнях километров от границы со Словакией.

С высокой долей вероятности, именно туда в ближайшее время переедут и лояльные Киеву чиновники этого русского города добавил представитель российских силовых структур

В июне киевские власти объявили о начале принудительного вывоза семей с детьми из Славянска и Краматорска, двух городов ДНР, которые пока находятся под контролем ВСУ. Об ускоренном вывозе оборудования краматорских металлообрабатывающих предприятий писал британский журнал The Economist ("Экономист").

Киев готовится к скорой сдаче Дружковки и Краматорска, после которой российские войска приступят к полному освобождению всей Славянско-Краматорской агломерации. ВСУ под Славянском и Краматорском уже перестали вывозить останки погибших и разбитую бронетехнику. Поражение ВСУ в Краматорске станет сильнейшим ударом по Киеву, отмечают эксперты Bild ("Бильд").

Передовые подразделения российской армии в июле подошли менее чем на пять километров к восточным окраинам Краматорска, отмечал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.