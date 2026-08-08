Силовики: ВСУ не эвакуируют останки погибших под Славянском и Краматорском Славянско-краматорская агломерация завалена разбитой техникой и трупами ВСУ

Москва8 авг Вести.Подразделения украинских войск в районе славянско-краматорской агломерации бросают останки погибших военнослужащих без эвакуации, а улицы населенных пунктов завалены сгоревшей военной техникой. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

На территории славянско-краматорской агломерации ВСУ бросают останки украинских националистов, которые уже никто не эвакуирует. Вражеские расчеты активно применяют из городской застройки минометы с дальностью стрельбы от 7 до 8 км. Улицы городов завалены уничтоженной техникой ВСУ. Это подтверждают и видео со стороны противника отметил собеседник агентства

По данным источника, ВСУ ведут огонь из минометов калибра, позволяющего вести стрельбу на 7–8 км, непосредственно из жилой застройки. В силовых ведомствах также отметили, что украинское командование получило гласное требование минимизировать официальные данные о потерях на передовой ради экономии средств на выплатах семьям погибших.