Олейник: Зеленского могут потребовать уйти в отставку из-за коллапса в Киеве

Экс-нардеп Олейник заявил, что жители Киева могут требовать отставки Зеленского Олейник: Зеленского могут потребовать уйти в отставку из-за коллапса в Киеве

Москва2 окт Вести.Жители Киева могут выступить за отставку главы киевского режима Владимира Зеленского из-за транспортного коллапса в украинской столице. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, которые приводит NEWS.RU, большинство киевлян считают, что именно Зеленский виноват в нависшей над регионом проблеме.

(В транспортном коллапсе в Киеве – прим. ред.) виноват Зеленский, и так считает большинство жителей. … Единственный выход для людей — идти туда, где тепло и есть все условия к власти, и выдвигать экономические требования сказал Олейник

Экс-нардеп подчеркнул, что удары Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам на Украине являются ответом на атаки ВСУ на гражданские объекты, направленные на срыв выборов и создание напряженности в обществе.

Ранее сообщалось, что движение по трем мостам Киева через реку Днепр перекрыто по решению киевских властей.