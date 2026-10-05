Москва5 октВести.Необъявленный визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев, где его встречают с почетом, резко отличается от падения его популярности в Германии. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.
В публикации отмечается, что Мерц сделал Украину центральным вопросом своей деятельности на посту. По этой причине Берлин стал крупнейшим помощником Киева. Издание напомнило, что Мерц в апреле заключил с главой киевского режима Владимиром Зеленским сделку по БПЛА, а накануне пообещал новые системы ПВО.
Кто получает овации в Киеве и терпит поражение в Магдебурге, должен спросить себя: была ли поездка в зону конфликта обязанностью – или бегством? Ответ неудобен: и тем, и другимследует из материала
По информации газеты, на Украине рейтинг канцлера кратно выше, нежели на его родине в Германии.
Немецкий канцлер, который в Киеве получает в шесть раз больше одобрения, чем в Берлине, – это не только курьез, но и политический диагноздобавляют авторы статьи
Ранее депутат Бундестага XX созыва Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести" указал, что Мерц последними поступками обозначил главный приоритет своей политики, заключающийся в продолжении поддержки Украины вопреки воле своего народа.