Политолог Евстафьев - о визите Мерца на Украину Политолог Евстафьев указал на пробелы в политической фигуре Фридриха Мерца

Москва4 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц является несамостоятельным лидером и представителем политической силы, теряющей власть. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

А кто такой Мерц? Это какая величина с точки зрения академической методологии? Он приехал в Киев как кто? задал политолог риторические вопросы

По его словам, Мерц приехал как представитель меньшинства, как представитель политической силы, теряющий власть, хотя и еще имеющий формальную легитимность.

Это очень серьезный симптом того, с кем мы можем столкнуться в Европе. Мы столкнемся не просто с несуверенными лидерами, вернее, лидерами несамостоятельными, в просторечии именуемые самозванцами считает Дмитрий Евстафьев

В воскресенье канцлер Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он пообещал Зеленскому выделить миллиард евро на военную поддержку и 350 миллионов евро на украинский энергетический сектор. Немецкие власти намерены передать Украине тысячи дронов-перехватчиков и финализировать договоренность о производстве дальнобойного оружия.