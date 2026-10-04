Слуцкий: действия Мерца обнуляют усилия США по Украине и его самого как политика

Слуцкий считает, что Мерц своими действиями обнуляет себя как политика Слуцкий: действия Мерца обнуляют усилия США по Украине и его самого как политика

Москва4 окт Вести.Действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца обнуляют не только посреднические усилия США по украинскому урегулированию, но самого его как политика. Об этом в своем Telegram-канале написал член комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик отметил, что канцлер своим необъявленным визитом в Киев приблизил скорее не мир на Украине, а свою скорую отставку, ведь таким образом он лишь подтвердил для Германии статус "главного спонсора неонацистского режима". Так, Мерц пообещал выделить новый пакет военной помощи на 1 млрд евро, куда войдут дальнобойное оружие и ударные беспилотники, и еще 350 млн евро в дополнение на поддержку энергетического сектора.

Действия Мерца обнуляют не только посреднические усилия США по украинскому урегулированию, но самого его как политика рассказал депутат

Он также отметил, что рейтинг Мерца продолжает бить антирекорды, опускаясь ниже 10%, а правящий блок ХДС/ХСС теряет голоса на выборах. При этом канцлер и сам признает, что немцы выступают против укрорежима.

Но вопреки воле народа "канцлер войны" продолжает запускать руки в немецкую казну и спонсировать русофобию в ущерб национальным интересам Германии. Все заявления о готовности к переговорам при условии прекращения огня - очередной блеф. Переговорный процесс может идти и во время боевых действий, а вот устойчивый мир не наступит никогда без устранения первопричин конфликта добавил Слуцкий

Ранее сам Мерц признал, что устойчивость его правительства вызывает вопросы у партнеров как внутри Евросоюза, так и за его пределами.

Кроме того, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что Мерц хочет, чтобы немцы перестали лениться и начали больше работать во благо Украины.