Москва5 окт Вести.Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд подверг критике визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев. Прауд написал об этом на своей странице в соцсети Х.

Мерц - самый непопулярный федеральный канцлер Германии за всю историю. Он не понимает, в чем заключаются национальные интересы его страны. Его волнуют только собственные потребности отметил дипломат

Мерц, по мнению Прауда, заботится только о своем политическом выживании.

Экс‑посол также добавил, что в Европе не найдется ни одного политика, для кого интересы граждан были бы приоритетом.

Утром 4 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр экономики Германии Катарина Райхе прибыли на поезде в Киев с необъявленным визитом. В рамках своего визита Мерц сообщил о выделении Украине очередного транша военной поддержки в размере порядка 1 миллиарда евро, а также дополнительных 350 миллионов евро для восстановления энергетики. Канцлер также заявил, что не разделяет мнение тех граждан ФРГ, которые выступают против оказания дальнейшей поддержки Украине.

В ответ на это спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с иронией отметил в соцсети Х, что "разжигатель войны" Мерц просто хочет, чтобы немцы перестали лениться и начали больше работать во благо Украины, а также делить с Украиной свои социальные блага.