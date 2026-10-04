Захарова назвала визит теряющего политические очки Мерца в Киев пиаром на крови

"Пиар на крови": Захарова высказалась о неожиданном визите Мерца в Киев Захарова назвала визит теряющего политические очки Мерца в Киев пиаром на крови

Москва4 окт Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает пиаром на крови неожиданный визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев.

Обозреватель издания KP.RU задал вопрос, зачем, по мнению дипломата, канцлер сейчас прибыл в столицу Украины.

Убийцы возвращаются на место преступления ответила Захарова

Журналист также поинтересовался, не пытается ли таким образом Мерц поправить свой "все ухудшающийся имидж после серии неудачных для него выборов и споров" внутри правящей коалиции ФРГ, или, может быть, Брюссель направил канцлера в Киев.

Безусловно. Пиар на крови сказала представитель МИД РФ

4 октября агентство Reuters сообщило, что Мерц и министр экономики Германии Катарина Райхе в сопровождении делегации прибыли в Киев с необъявленным визитом.

Ранее стало известно, что примерно девять из десяти граждан ФРГ считают, что Мерц разрушает страну. По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, канцлер Германии скоро уйдет в отставку.

Как сообщала газета Bild со ссылкой на результаты социологического опроса института INSA, рейтинг популярности блока ХДС/ХСС, возглавляемого Мерцем, опустился до исторического минимума – 18%.