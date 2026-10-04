Политолог Светов назвал нулевым результат необъявленного визита Мерца в Киев Политолог объяснил символизм и показной характер поездки Мерца в Киев

Москва4 окт Вести.Политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru заявил, что визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев в День германского единства был рассчитан на внутреннюю аудиторию, чтобы создать иллюзию способности Берлина повлиять на позицию руководства России.

Эксперт отметил, что вместо национального праздника Мерц выбрал поездку на Украину, тем самым вновь продемонстрировав приоритет поддержки Киева над внутренними интересами Германии. Светов подчеркнул, что попытки канцлера призвать Москву к остановке боевых действий не принесут реального эффекта.

Кроме того, политолог обратил внимание на демонстративный характер визита, состоявшегося вопреки предупреждениям российского МИД об опасности нахождения в украинской столице из-за ударов по объектам военно-промышленного комплекса.