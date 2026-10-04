В АдГ раскритиковали Мерца за новые обещания Киеву АдГ: Мерц обещает Украине миллиарды за счет немцев

Москва4 окт Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель раскритиковала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину, а также его намерение объявить о новой помощи Киеву.

Мерц отправляется в национальный праздник Германии на Украину и обещает ей новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков, которых не хватает пенсионным и больничным кассам, в то время как Германия переживает серьезнейший энергетический кризис. Все это невозможно себе представить написала она на своей странице в сети X

4 октября Мерц и министр экономики Германии Катерина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом. Как сообщили агентству DPA источники в правительственных кругах ФРГ, канцлер планирует объявить о передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков, а также о производстве дальнобойного оружия для Киева.

В эти выходные Германия отмечает День германского единства – национальный праздник, посвященный объединению страны.