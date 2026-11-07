В АдГ сочли неадекватными слова Мерца о помощи Украине в интересах Германии

"Какое безумие": в АдГ раскритиковали Мерца за слова о помощи Украине В АдГ сочли неадекватными слова Мерца о помощи Украине в интересах Германии

Москва7 ноя Вести.Замруководителя фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге ФРГ Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера Фридриха Мерца о том, что постоянная финансовая помощь Украине отвечает интересам Германии.

Какое безумие!... Неужели сокращение расходов на социальный уход и медицинское страхование в нашей собственной стране ради раздачи денег за границей — это действительно в интересах Германии возмутился парламентарий в соцсети Х

Западные СМИ ранее писали, что правящая коалиция ФРГ планирует выделить Украине 200 миллионов евро в качестве зимней помощи.

Накануне сопредседатель АдГ Тино Крупалла отметил, что поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин и визиты немецких чиновников в Киев сильно бьют по кошельку налогоплательщиков ФРГ.

Основательница "Союза за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что курс немецких властей на поддержку Украины наносит ущерб интересам граждан Германии.