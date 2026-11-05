АдГ недовольна расходами, которые ФРГ несет из-за поездок Зеленского в Берлин Сопредседатель АдГ Крупалла раскритиковал поездки Зеленского в Германию

Москва5 ноя Вести.Поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин, а также визиты немецких чиновников в Киев слишком сильно бьют по кошельку немецких налогоплательщиков, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Видео с его речью опубликовано на YouTube-канале фракции АдГ в Бундестаге.

Немцы не понимают, почему правительство канцлера Фридриха Мерца готово отдавать деньги режиму Зеленского, когда им самим приходится экономить, подчеркнул политик.

Можно сказать прямо: если член федерального правительства едет в Киев или, наоборот, Зеленский приезжает в Берлин, то мы знаем, что это обойдется слишком дорого сказал Крупалла

Ранее представители АдГ в Бундестаге призвали правительство ФРГ полностью свернуть поддержку Украины и восстановить отношения с Россией. Также авторы инициативы призвали отменить санкции против РФ и возобновить работу сохранившейся ветки газопровода "Северный поток".