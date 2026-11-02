АдГ призвала остановить помощь Украине и восстановить отношения с РФ Депутаты АдГ предложили отменить санкции против РФ и запустить "Северный поток"

Москва2 ноя Вести.Представители внешнеполитического крыла фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге призвали полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины, а также нормализовать отношения с РФ. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на программный документ.

По информации агентства, документ подготовили руководители внешнеполитического направления парламентской фракции АдГ Маркус Фронмайер, Штефан Койтер и Герольд Оттен.

Депутаты-эксперты по внешней политике фракции АдГ в бундестаге в программных документах… выдвинули требования о прекращении поддержки Украины при одновременном сближении с Россией говорится в публикации

Авторы инициативы также призывают отменить экономические санкции в отношении Москвы и возобновить эксплуатацию сохранившейся нитки газопровода "Северный поток".

Кроме того, представители АдГ считают необходимым возвращение Украины к нейтральному статусу. Согласно изложенной в документе позиции, страна не должна вступать ни в НАТО, ни в Евросоюз.

Ранее депутат Бундестага от АдГ Маттиас Моосдорф заявил, что партия намерена восстановить сотрудничество с российскими регионами по ряду направлений. По его словам, первые шаги можно ожидать уже в 2027 году.