В АдГ заявили, что планируют возобновить сотрудничество с регионами РФ Депутат Моосдорф: АдГ собирается восстанавливать сотрудничество с регионами РФ

Москва2 ноя Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) собирается восстановить сотрудничество с регионами России в разных областях, включая науку и искусство. Об этом сообщил депутат Бундестага от АдГ Маттиас Моосдорф.

В беседе с "Известиями" он уточнил, что уже в 2027 году можно ожидать конкретных шагов в этом направлении.

Я действительно ожидаю, что со стороны Саксонии-Анхальт, как только будет сформировано правительство, мы попытаемся возобновить сотрудничество в научной и культурной сферах, а также в других областях, доступных для взаимодействия на уровне федеральных земель сказал парламентарий

Ранее стало известно, что граждане Германии чаще представителей других стран Европейского союза обращались с заявлением о предоставлении временного убежища в России. Всего с января по сентябрь 2026 года о временном убежище попросили 49 немецких граждан.