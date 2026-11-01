ТАСС: Граждане Германии чаще всех в ЕС просили временное убежище в России

Немцы чаще остальных жителей ЕС обращались за временным убежищем в России ТАСС: Граждане Германии чаще всех в ЕС просили временное убежище в России

Москва1 ноя Вести.Граждане Германии чаще представителей других стран Евросоюза обращались с заявлением о предоставлении временного убежища в России.

С такими данными ознакомились в ТАСС, изучив материалы МВД РФ.

Всего с января по сентябрь 2026 года о временном убежище попросили 49 граждан Германии. На втором и третьем местах по количеству заявлений – граждане Латвии и Литвы. Среди тех, кто обратился за помощью, есть также жители Италии, Эстонии, Франции, Болгарии, Чехии и Греции.

По данным агентства, граждане Германии занимают лидирующие позиции уже не первый год. В 2025 году от них поступило 95 заявлений, в 2024 году - 116, а в 2023 году - 111.

Ранее стало известно, что за первые восемь месяцев 2026 года жители разных стран оформили свыше трех с половиной тысяч виз в Россию по программе переселения соотечественников.