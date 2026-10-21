Россиянам отказывают в шенгенских визах лишь в 6% случаев РСТ: доля отказов в шенгенских визах для россиян составляет 6%

Москва21 окт Вести.Доля отказов россиянам в выдаче шенгенских виз составляет около 6%. Об этом KP.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Горин отметил, что среднемировой показатель отказа в визах при этом оценивается в 15%.

По его словам, спрос на поездки в страны Евросоюза сохраняется, несмотря на относительно невысокую популярность европейских направлений. За год количество выданных виз в Европу увеличилось более чем на 14%. Число туристических поездок в основные европейские страны выросло на 15%.

Наиболее востребованными направлениями остаются Франция, Италия и Испания.

При этом эксперт рекомендовал заранее заниматься оформлением документов. Подать заявление на шенгенскую визу можно за шесть месяцев до поездки, а на его рассмотрение следует закладывать не менее 45 дней, дополнительно учитывая время ожидания записи. По словам Горина, сейчас большинство заявок уже приходится на поездки в следующем году.

При этом 12 октября глава евродипломатии Кая Каллас вновь заявила, что Брюссель хочет сократить выдачу туристических виз россиянам. Финские власти настаивают на полном запрете, однако ряд европейских стран выступают против.