Каллас снова заявила о намерении сократить выдачу шенгенских виз россиянам Каллас вновь пригрозила сократить шенгенские визы для граждан России

Москва12 окт Вести.Руководство Евросоюза планирует сократить выдачу туристических виз россиянам, а также запретить въезд бывшим участникам специальной военной операции на Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова приводятся на сайте Европейской службы внешних связей.

По ее словам, "работа в этом направлении будет продолжена", а "министры выразили политическую поддержку инициативе". Идею визовых запретов Каллас озвучивает с начала 2026 года. Еврокомиссия уже безрезультатно пыталась включить ее в 20-й и 21-й пакеты санкций.

Согласно данным Eurostat, несмотря на все ограничения, в 2025 году число выданных россиянам шенгенских виз выросло на 10,2% по сравнению с 2024 годом и достигло 620 тысяч. Из них туристических виз выдано 478 тысяч, остальные по воссоединению семей и иные цели поездок.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС обсуждает дальнейшее ужесточение визовых ограничений для российских туристов, а также новые ограничения на передвижение российских дипломатов.