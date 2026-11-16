В ЕС предложили выкрасть у России данные об участниках СВО Каллас предложила выкрасть у РФ данные участников СВО для обоснования санкций

Москва16 ноя Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с предложением выкрасть у России, используя хакерскую атаку, информацию об участниках специальной военной операции (СВО) для обоснования визовых рестрикций против них.

На пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран Европейского союза она допустила, что соответствующие ограничения могут включить в проект 22-го пакета антироссийских санкций, который в ближайшие дни представит Еврокомиссия. Как признала Каллас, дискуссия внутри ЕС по вопросу визовых ограничений продолжается, поскольку ряд стран выступают против этой меры, ставя вопросы о том, каким образом это можно реализовать на практике с юридической точки зрения.

Но Россия хранит все данные этих людей, которые участвовали в этой войне. Я полагаю, что эти данные довольно легко раздобыть, поскольку сегодня все данные цифровые. Таким образом ЕС может разрешить проблему имплементации этих санкций сказала глава евродипломатии

Еще в апреле Каллас заявляла, что Евросоюз намерен запретить въезд на территорию объединения всем участникам спецоперации.